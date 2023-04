Kim Kardashian, vedette de la télé-réalité, a exprimé son souhait de se concentrer sur une carrière à temps plein en tant qu'avocate lors du Sommet TIME100 de 2023. La star de "Keeping Up With The Kardashians" a révélé qu'elle consacrerait volontiers plus de temps à ses ambitions juridiques, avec ou sans caméras. Depuis 2007, Kim Kardashian est devenue célèbre grâce à son émission de télé-réalité et a lancé sa marque de vêtements Skims en 2019 et sa marque de beauté SKKN BY KIM (anciennement KKW Beauty) en 2017.

En 2017, la passion de Kardashian pour le droit est apparue lorsqu'elle a plaidé en faveur d'Alice Marie Johnson, une ancienne prisonnière fédérale condamnée à perpétuité en 1997 pour trafic de cocaïne. Kim Kardashian s'est consacrée à la libération de Johnson, allant jusqu'à rencontrer l'ancien président Donald Trump pour discuter de l'affaire. En 2018, Trump a commué la peine de Johnson, qui a été libérée. Depuis lors, Kardashian s'est engagée en faveur d'autres détenus.

Au cours du panel TIME100, Kardashian a reconnu que son parcours pour devenir avocate lui a ouvert les yeux sur l'ampleur du travail qui reste à accomplir. Elle a plaisanté avec sa mère, également sa manager, au sujet de la retraite de "Kim K." pour se concentrer uniquement sur sa carrière juridique. "Je serais tout aussi heureuse d'être avocate à temps plein", a-t-elle déclaré. L'avenir nous dira si Kim Kardashian décide finalement d'échanger sa carrière de télé-réalité contre une pratique juridique à temps plein.