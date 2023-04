La course aux missiles devient incontrôlée, a déclaré l’ambassadeur russe pour des missions spéciales Grigori Machkov dans son article publié dans la revue Mejdounarodnaïa Jizn. "Nous assistons en ce moment à la course aux missiles qui aura des conséquences imprévisibles. Des dizaines de milliards de dollars sont investis dans le perfectionnement des technologies balistiques. Ce processus devient incontrôlé", a-t-il déclaré.

Le diplomate a constaté que les instruments juridiques bilatéraux entre la Russie et les États-Unis étaient démontés. C’est le cas notamment du traité ABM qui a cessé d’exister en 2002. Le Traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire a pris fin en 2019. Le traité New Start doit prendre fin en 2026. "Dans les conditions actuelles, la Russie a été obligée de suspendre sa participation au traité New Start", précise le diplomate.