Le monde de la musique et des droits civiques a perdu l'une de ses figures les plus éminentes avec la mort de Harry Belafonte, chanteur américain et défenseur des droits civiques, à l'âge de 96 ans. La nouvelle a été annoncée par son agent le 1er mai 2023, suscitant une vague d'émotions et de tributs de la part des fans et des collègues du monde entier. Né à Harlem, New York, en 1927, Harry Belafonte a commencé sa carrière dans les années 1950 en tant que chanteur et acteur, devenant rapidement célèbre pour son mélange unique de jazz, de calypso et de musique folk.

Sa voix distinctive et sa personnalité charismatique ont rapidement captivé un public mondial, lui permettant de vendre des millions de disques et de devenir une icône de la musique populaire. Cependant, ce n'était pas seulement sa musique qui a marqué l'histoire. Harry Belafonte était également un fervent défenseur des droits civiques et un travailleur humanitaire passionné. Il était une voix puissante pour la justice sociale, travaillant aux côtés de figures emblématiques telles que Martin Luther King Jr. et John F. Kennedy pour promouvoir l'égalité et la justice raciale.

Belafonte a également utilisé sa plate-forme pour soutenir des causes humanitaires, notamment en aidant à collecter des fonds pour les victimes du tremblement de terre en Haïti en 2010 et en faisant campagne pour la libération de Nelson Mandela pendant l'apartheid en Afrique du Sud.

Au cours de sa carrière, Harry Belafonte a remporté de nombreux prix et distinctions, notamment trois Grammy Awards, un Tony Award et l'Ordre national de la Légion d'honneur en France. Il a également été nommé Ambassadeur de la bonne volonté de l'UNICEF en 1987 en reconnaissance de son travail humanitaire.