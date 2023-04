Un drone ukrainien est tombé sur le sol russe. Selon les informations révélées par les autorités russes, ce lundi 24 avril 2023, l’engin s’est écrasé à Bogorodsk, à près de cinquante kilomètres de la capitale russe, Moscou. Toutefois, il n’y a pas eu de victime. L’information a été confirmée sur Telegram par le responsable du district, Igor Soukhine, qui a précisé que le drone avait été découvert hier dimanche dans une forêt par une femme. « Un drone de fabrication ukrainienne s'est écrasé sur le territoire du district municipal de Bogorodsk », à environ 50 km à l'est de Moscou, a-t-il déclaré.

« C'est une décision difficile pour nous »

Notons que cet incident intervient alors que le district de Bogorodsk se prépare aux fêtes nationales. En effet, le 9 mai prochain, étaient prévus, à l’occasion des commémorations de la victoire de la Russie sur l’Allemagne nazie, un défilé et un concert. Cependant, Igor Soukhine a préféré annuler ces festivités et privilégier la sécurité. « C'est une décision difficile pour nous, mais elle doit être prise. La sécurité est la chose la plus importante aujourd'hui. Et la victoire est toujours dans nos cœurs » a-t-il déclaré. Mais, le défilé militaire à Moscou reste maintenu, selon les propos du porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

Face à la presse, il a déclaré que : « Les préparatifs au défilé sont en cours, il aura lieu. Ce sera un évènement important, traditionnel ». Pour rappel, ce n’est pas la première fois qu’un engin militaire s’écrase sur le sol russe. Le jeudi 20 avril 2023, une puissante explosion due à la tombée accidentelle d’une munition d’un avion de chasse, avait eu lieu dans la ville de Belgorod près de la frontière ukrainienne en Russie. Selon le ministère russe de la Défense, « au cours du vol de l'avion Su-34 des forces aérospatiales au-dessus de la ville de Belgorod, une tombée anormale de munition d'aviation s'est produite ».