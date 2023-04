La Russie a annoncé l'expulsion de "plus de vingt" diplomates allemands, en représailles à une mesure similaire prise par Berlin, mais que l'Allemagne n'a pas confirmée. Selon le point fait par des médias internationaux, la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova, a déclaré à la chaîne de télévision Zvezda que cette décision faisait suite à une action similaire prise par l'Allemagne à l'encontre de la Russie. Cette expulsion intervient alors que la guerre qui a démarré en Ukraine il y a plus d'un an se poursuit.

Les tensions entre la Russie et l'Allemagne se sont également intensifiées ces derniers mois en raison de l'offensive lancée par la Russie en Ukraine qui bénéficie du soutien des occidentaux. L'Allemagne n'a pas confirmé l'expulsion de diplomates russes, mais a indiqué avoir été "en contact" avec Moscou "ces dernières semaines sur des questions de personnel" selon des sources généralement bien introduites. Cette expulsion de diplomates allemands est un nouvel exemple de l'escalade des tensions entre la Russie et l'Occident.

Les relations entre la Russie et les pays occidentaux se sont considérablement détériorées ces derniers mois surtout avec l'offensive lancée par la Russie en Ukraine. En occident, des voix se sont élevées pour condamner l'action militaire russe. Mais les occidentaux ne se sont pas arrêtés là. La plupart des pays ont infligé de lourdes sanctions à la Russie pour contraindre les autorités à stopper l'offensive. Il reste à voir comment l'Allemagne et les autres pays occidentaux réagiront à cette expulsion de diplomates allemands par la Russie. La situation en Ukraine reste tendue et une solution pacifique semble encore loin d'être trouvée.