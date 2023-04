La Russie a pris la présidence tournante du Conseil de sécurité de l'ONU en ce début de mois d'avril, suscitant une forte réaction de la part des pays occidentaux, notamment l'Ukraine et les États-Unis, en raison de l'invasion de l'Ukraine et des violations de la Charte de l'ONU par la Russie. Pourtant, la Russie a assuré qu'elle n'abuserait pas des prérogatives de la présidence et qu'elle respecterait le rôle de cette institution internationale. La première réunion du Conseil sous la présidence russe a eu lieu lundi matin, et s'est suivie d'une conférence de presse de l'ambassadeur de Russie, Vassili Nebenzia.

"La Russie n'abuse pas des prérogatives de la présidence. Il y a d'un côté la position nationale et de l'autre le rôle de la présidence du Conseil", a martelé l'ambassadeur russe Vassili Nebenzia lors de la conférence de presse. Malgré les critiques, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, dirigera la délégation russe à l'ONU ce mois-ci et présidera également une session de débats sur le Moyen-Orient le 25 avril. Pour la Russie, cette présidence intervient à un moment opportun, certains affirmant que le pays va narguer les Occidentaux après les sanctions imposées suite à la guerre en Ukraine. Moscou affirme déjà faire face à "l'Occident collectif" et défend sa présidence tournante du Conseil de sécurité. Cependant, certains diplomates minimisent l'importance de cette présidence, la comparant à celles du G20, du G7 ou de l'Union européenne. Ils ont toutefois ajouté que si des abus étaient commis, ils réagiraient en conséquence.

Il reste à voir comment les événements se dérouleront au cours du mois d'avril et si des abus seront commis par la Russie dans le cadre de cette présidence tournante. En attendant, les pressions contre la Russie et les aides militaires à l'Ukraine se poursuivent pour tenter de mettre fin à la guerre en Ukraine.