Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a exprimé dimanche sa désapprobation face à la réaction américaine à l'arrestation d'un journaliste américain en Russie. Lors d'un appel téléphonique avec son homologue américain Antony Blinken, Lavrov a dénoncé ce qu'il considère comme un "tapage médiatique" orchestré par l'Occident, soulignant que le sort du journaliste sera déterminé par un tribunal.

L'arrestation du journaliste américain, a eu lieu jeudi dernier et a suscité une vague d'indignation de la part des responsables américains et des médias occidentaux. Cependant, la Russie considère que les réactions sont exagérées et politisées, ce qui est inacceptable selon Lavrov. Le ministère russe des Affaires étrangères a déclaré à son homologue : "Il est inacceptable que des responsables de Washington et des médias occidentaux créent un tapage avec la claire intention de donner à cette affaire une dimension politique".

La Russie estime que la couverture médiatique de cette arrestation sert uniquement à propager une image négative de la Russie et à créer des tensions entre les deux pays. Les relations entre la Russie et les États-Unis ont été tendues ces dernières années, et se sont empirées avec la guerre en Ukraine. L'arrestation du journaliste américain en rajoute une couche.

Le ministère russe des Affaires étrangères a réitéré que le sort du journaliste sera décidé par un tribunal, conformément aux lois russes, et que les accusations d'ingérence politique dans cette affaire sont infondées. Les autorités russes appellent à une approche plus mesurée et respectueuse des processus judiciaires en cours.