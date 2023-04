Un document confidentiel sur le déplacement effectué par le président américain Joe Biden en Irlande s’est retrouvé sur la place publique. La révélation a en effet été faite par le journaliste du média britannique BBC Stephen Nolan. Il s’agit d’un document qui donne de façon précise des informations sensibles sur le voyage du patron de la Maison-Blanche. Le document révèle des détails importants sur la sécurité du président américain.

Il renseigne notamment sur son itinéraire en Irlande ainsi que sur le nom des agents déployés pour sécuriser la zone. L’identité ainsi que l’adresse des responsables du Service de police d'Irlande du Nord de la zone ont été identifiés grâce à ce document. La police irlandaise a confirmé cette information et a fait savoir qu’elle est à pied d’œuvre pour régler la situation. Une « enquête a débuté et nous avons informé le responsable de la gestion des risques », a confié un porte-parole des responsables du Service de police d'Irlande du Nord au média britannique Daily Express.

« Nous prenons la sécurité des dignitaires étrangers, des membres du public et de nos agents très au sérieux et nous prendrons les mesures adéquates », a-t-il fait savoir. Rappelons que le président américain effectue une visite officielle privée dans ce pays depuis mardi. Ce jeudi, il se rendra dans le village natal de sa famille. Au 18ᵉ siècle, sa famille avait dû fuir le pays à cause de la famine qui le ravageait. La première étape de ce voyage de Biden Belfast.