Hashim Safi Al Din, président du comité exécutif du Hezbollah, a averti Israël jeudi dernier contre des actes hostilites visant la mosquée al-Aqsa, située sur l'esplanade des Mosquées à Jérusalem. L'annonce a été diffusée par la chaîne de télévision Al-Manar. Selon Al Din, les tentatives israéliennes d'atteindre la mosquée et de profaner les lieux saints pourraient enflammer la région. "Les tentatives sionistes de viser Al-Aqsa et de profaner nos lieux saints embraseront la région", a déclaré Hashim Safi Al Din.

Le même jour, l'armée israélienne a déclaré avoir intercepté au moins un missile en provenance du Liban et ciblant le nord d'Israël. Suite à cette attaque, le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou a organisé une réunion d'urgence avec ses principaux responsables de la sécurité. Trois sources ont informé Reuters que les attaques à la roquette contre Israël étaient menées par des groupes palestiniens depuis le Liban et non par le Hezbollah libanais, dont des unités sont également déployées dans le sud du Liban.

Cette situation survient alors que la tension monte dans le sud d'Israël, près de la bande de Gaza, où des militants palestiniens lancent des roquettes sur le territoire israélien depuis deux jours. Le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou a convoqué une réunion opérationnelle avec les chefs de la sécurité en réponse à ces tirs de roquettes. La chaîne Al-Jazeera rapporte qu'environ 30 roquettes ont été tirées depuis le Liban en direction d'Israël. En représailles, l'armée israélienne a lancé 15 roquettes contre le village d'El-Qleila, près de la ville de Tyr, dans le sud du Liban, selon la chaîne Al-Mayadeen. Les bombardements contre Israël ont eu lieu lors du premier jour de la fête de Pessah, la Pâques juive.