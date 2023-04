Seulement deux semaines après l'annonce de leurs fiançailles, le célèbre milliardaire américain Rupert Murdoch, 92 ans, et Ann Lesley Smith, 66 ans, ont mis fin à leurs projets de mariage. Initialement prévu pour l'été, le mariage aurait eu lieu moins d'un an après la séparation de Murdoch avec sa précédente épouse, Jerry Hall. Leur histoire d'amour fulgurante avait captivé l'attention des médias en janvier, lorsqu'ils avaient été vus ensemble en vacances à la Barbade. Murdoch, dont la fortune est estimée à 13,9 milliards de livres sterling, a déjà six enfants issus de ses mariages précédents.

Le couple s'était rencontré pour la première fois en septembre 2022 dans un vignoble californien appartenant à Murdoch. La cause de cette annulation inattendue n'a pas été révélée. D'après le magazine Vanity Fair, des sources proches de Murdoch ont simplement indiqué que la cérémonie avait été annulée "subitement", sans fournir plus d'informations. Il y a seulement une semaine, Smith arborait fièrement une bague de fiançailles en diamant de 11 carats, évaluée à environ 2,5 millions de dollars.

Rupert Murdoch, souvent considéré comme l'un des hommes les plus puissants du monde, a construit un vaste empire médiatique et amassé une fortune colossale, estimée à 17 milliards de dollars. Côté vie privée, le milliardaire australo-américain a connu plusieurs unions, ayant été marié à quatre reprises avant cette annulation inopinée de fiançailles. Ni les proches du couple ni les intéressés eux-mêmes n'ont commenté cette décision surprenante, laissant planer le mystère quant aux raisons de cette annulation.