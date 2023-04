Le Pape François a visité une prison et lavé les pieds de douze jeunes détenus de différentes nationalités le Jeudi saint, qui précède Pâques célébrée par les catholiques cette année le 9 avril. La visite du pape a été retransmise en direct sur le portail Vatican News. Le pape s'est rendu à Casale del Marmo, une prison pour mineurs située dans la banlieue de Rome. Dans la tradition chrétienne, le Jeudi saint commémore le jour où le Christ lave les pieds des apôtres et institue l’eucharistie lors de son dernier repas (la Cène). "Jésus sait ce qu'il y a dans nos cœurs, il nous aime tels que nous sommes et il lave les pieds de chacun d'entre nous. Jésus n'a jamais peur de nos faiblesses, il veut nous prendre par la main pour que la vie ne soit pas si difficile pour nous", a déclaré François. Il y a également dirigé la messe de la Cène.

Depuis le début de son pontificat, le pape argentin a décidé de décentraliser cette célébration en dehors du Vatican. Ce n'est pas la première fois qu'il se rend dans des prisons durant le Jeudi saint, poursuivant ainsi une tradition qu'il avait instaurée dans sa ville natale de Buenos Aires, où il s'est également rendu dans des prisons pour laver les pieds de prisonniers.

Le pape a repris les audiences traditionnelles du Vatican après être sorti le 1er avril de l'hôpital Gemelli, où il avait été hospitalisé en raison d'une bronchite virale. Il préside tous les rituels de la Semaine sainte et la messe de Pâques, que les cardinaux célébreront pour lui, mais les cérémonies se dérouleront en sa présence et avec son sermon.

Comme l'a précisé le bureau de presse du Saint-Siège, ce format avait été envisagé avant même son hospitalisation. Auparavant, il avait été utilisé à plusieurs reprises en raison de la difficulté du pape à se déplacer à cause de douleurs au genou, ainsi que de son incapacité à se tenir debout. Vendredi, le pape François devrait conduire la procession du chemin de croix au Colisée. (Tass)