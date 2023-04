La Russie et l’Inde ont du mal à poursuivre leur coopération sur le plan militaire. Ces deux pays étaient dans l’obligation de suspendre leur momentanément, leur collaboration à cause des sanctions américaines qu’ils peinent à contourner. Alors que Moscou a suspendu les livraisons russes de matériel militaire à l'Inde, ce dernier a aussi suspendu les paiements qui sont évalués plus de 2 milliards de dollars. La collaboration entre les deux pays est ainsi bloquée à cause des sanctions américaines.

La Russie a également suspendu, toujours à cause des sanctions américaines, la fourniture du crédit pour un pipeline d'environ 10 milliards de dollars de pièces détachées. La même disposition a été également prise par rapport à la fourniture de deux batteries de systèmes de défense antimissile S-400. On retient que la situation assez exceptionnelle amène les dirigeants des deux pays à chercher activement des voies et moyens pour contourner les sanctions qui bloquent la collaboration.

Entre autres solutions proposées, on retient l’option de la création de mécanismes de paiement alternatifs et l'utilisation de devises autres que le dollar américain pour effectuer les transactions. Rappelons que l’Inde est en tête qui ne souhaitent pas donner leur position sur la guerre en Ukraine. Depuis toujours, la Russie a maintenu des relations très amicales avec l’Inde. Les autorités indiennes ont formellement indiqué qu’elles ne souhaiteraient prendre parti dans la crise actuelle dans le monde.