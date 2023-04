Le 08 janvier 2023, les Béninois ont élu de nouveaux députés pour l'Assemblée nationale de la 9ème législature. Le Mouvement populaire de libération (MPL), le parti Force Cauris pour un Bénin émergeant (FCBE) et Les Démocrates sont les trois forces politiques de l'opposition qui ont participé aux élections du 08 janvier dernier. À l'issue de ces élections, seul le parti Les Démocrates a réussi à obtenir vingt-huit (28) des 109 députés que compte la nouvelle Assemblée nationale. Par conséquent, le Chef de file de l'opposition doit être désigné au sein de cette formation politique dirigée par le président Eric Houndété. Cependant, un problème se pose.

Le porte-parole et Secrétaire général adjoint du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji, a déclaré que le Président de la République du Bénin, Patrice Talon, attend que les partis de l'opposition désignent le Chef de file de l'opposition avant qu'un décret ne soit pris. Selon lui, cela explique le retard dans la nomination du successeur du Secrétaire exécutif national du parti FCBE, Paul Hounkpè, après les élections législatives du 8 janvier 2023. Le porte-parole du gouvernement a déclaré que ces partis de l'opposition n'ont pas encore rempli les formalités nécessaires pour la nomination d'un Chef de file de l'opposition.

Wilfried Houngbédji a invité les Béninois à demander "qui est le Chef de file de l'opposition ?" parce que, selon lui, s'il y a des formalités substantielles à remplir pour que le décret soit pris, ce n'est pas à lui de les remplir. Il a donc suggéré au peuple béninois de poser la question aux responsables des Démocrates et aux responsables de la FCBE. Wilfried Houngbédji a précisé que "vous pouvez être chef de parti de l'opposition et ne pas être celui que l'opposition désigne comme Chef de file". Pour lui, une fois que les acteurs de l'opposition auront désigné le Chef de file de l'opposition et que le président de la République aura un nom, le décret sera pris.

En réponse à la question de savoir si ce sont les acteurs de l'opposition qui ont désigné Paul Hounkpè, le porte-parole du gouvernement a rétorqué que ce n'était pas le gouvernement qui l'avait désigné. Il a expliqué qu'il y a un processus qui a conduit à sa nomination et que si demain une nouvelle personnalité est proposée pour être Chef de file de l'opposition conformément aux dispositions de la loi, un décret sera pris pour désigner cette personne.

Wilfried Houngbédji a également indiqué que le dernier alinéa de l'article 8 de la Loi 2019-45 du 25 novembre 2019 portant Statut de l'opposition stipule que "le chef de file de l'opposition est nommé par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du Conseil électoral de la Commission électorale nationale autonome (Céna).