Dans le cadre d'un effort conjoint pour renforcer leur position sur la scène mondiale, la Russie et la Chine ont décidé de collaborer étroitement dans le domaine des hautes technologies. Le président russe Vladimir Poutine a révélé cette information lors d'une réunion consacrée au développement du secteur des drones, où il a déclaré que les deux pays se complèteront mutuellement en ce qui concerne les technologies dans lesquelles l'une ou l'autre partie affiche un avancement.

Lors de sa rencontre récente avec son homologue chinois, Poutine a souligné que les deux dirigeants ont discuté franchement de plusieurs questions. "J'ai récemment rencontré mon homologue chinois, et nous avons franchement évoqué plusieurs questions. Nous nous sommes notamment entendus pour nous compléter dans les domaines - surtout en matière de hautes technologies - où une partie obtient un certain progrès" a déclaré le président russe selon Tass. Cette coopération prendra la forme d'échanges d'informations et d'aide au développement du marché.

Poutine a également insisté sur l'importance de créer des outils de soutien aux exportations pour favoriser le succès de cette collaboration. Il a mentionné que des structures publiques existent déjà et travaillent à cet objectif. Le président russe s'est dit convaincu que les collègues des deux pays soutiendront cette initiative.

Cette coopération entre la Russie et la Chine est une indication claire de la volonté des deux pays de renforcer leur alliance, en mettant en commun leurs compétences et ressources pour développer des technologies de pointe et conquérir de nouveaux marchés. La collaboration dans le secteur des drones est particulièrement significative, compte tenu de l'importance croissante de ces appareils dans divers domaines tels que la surveillance, la logistique et la défense.