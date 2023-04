Un discours prononcé par un politicien zambien en marge de la visite de la vice-présidente américaine Kamala Harris dans le pays suscite de vives réactions sur Internet, y compris en Afrique francophone. Fred M'membe, président du Parti socialiste de Zambie, puisque c'est de lui qu'il s'agit a critiqué l'attitude qu'il juge coloniale et persistante des législateurs américains envers le continent africain, rappelant les actions passées des États-Unis ayant conduit à la déstabilisation de l'Afrique et à l'élimination de ses dirigeants.

Dans son discours prononcé lors du Forum international sur la démocratie à Pékin le 23 mars, M'membe a condamné les agissements du gouvernement américain, évoquant les assassinats de Patrice Lumumba, le renversement de Kwame Nkrumah, la mort de Nasser et celle de Mouammar Kadhafi. Selon lui, les États-Unis cherchent à freiner les nations africaines ayant adopté une politique étrangère indépendante et refusé de se joindre aux sanctions économiques occidentales contre la Russie.

Le discours de Fred M'membe met en lumière les tensions entre plusieurs pays africains et les États-Unis voire les occidentaux en général, et soulève des questions sur la politique occidentale envers l'Afrique. Les critiques formulées contre les USA le sont aussi contre des pays européens avec en tête la France.

Voici un extrait du discours de M'membe: «Les assassins de Patrice Lumumba, ceux qui ont renversé Kwame Nkrumah, ceux qui ont tué Nasser, ceux qui ont tué Mouammar Kadhafi, viennent aujourd'hui nous enseigner la démocratie... Un pays qui a renversé tant de gouvernements en Afrique, qui a mené tant de coups d'État en Afrique et dans d'autres parties du monde, un pays qui a tué tant de nos dirigeants en Afrique et dans d'autres parties du monde... Si vous n'avez aucun respect pour la dignité d'autrui, si vous n'avez aucun respect pour la souveraineté des autres pays, vous ne pouvez pas prétendre être un champion de la démocratie... Ce n'est pas la démocratie et les droits de l'homme qu'ils poursuivent en Afrique. Ils poursuivent leurs intérêts géopolitiques. Ils poursuivent leurs propres intérêts économiques. Ce n'est pas pour nous, c'est pour eux.»