L'acteur, comédien et chanteur Jamie Foxx, âgé de 55 ans, a été hospitalisé depuis le 11 avril 2023 suite à une maladie inconnue. Sa fille Corinne Foxx a révélé cette information le 12 avril et a depuis rassuré les fans que son père est "OK" et que sa santé continue de s'améliorer. Jamie Foxx était en Géorgie pour le tournage de son prochain film, "Back in Action", au côté de Cameron Diaz. Les circonstances de son problème médical ne sont pas encore connues, et les médecins continuent d'effectuer des tests pour déterminer la cause exacte de son hospitalisation.

Malgré le manque d'informations précises sur l'état de santé de Jamie Foxx, de nombreuses célébrités telles que Kerry Washington, LeBron James, Jennifer Hudson, Nicole Murphy, Tracy Morgan et Steve Harvey ont exprimé leur soutien et leurs meilleurs vœux pour la star.

Nick Cannon, acteur et animateur, a récemment révélé que Jamie Foxx "va tellement mieux". Il a également confié qu'il préparait une surprise pour l'acteur et que celui-ci lui a donné sa bénédiction pour en parler. Nicole Murphy, de son côté, a confié que Jamie Foxx est comme un "frère" pour elle et qu'elle espère que tout ira pour le mieux pour lui.

Alors que les fans attendent avec impatience des nouvelles de Jamie Foxx, l'acteur est toujours à l'hôpital, mais semble être sur la voie de la guérison. La famille Foxx a demandé de l'intimité pendant cette période difficile, et les fans ont respecté leur souhait tout en continuant d'exprimer leur soutien à l'acteur talentueux et aimé.