Snapchat, l’application de partage de photos et de vidéos, a annoncé que son chatbot My AI basé sur ChatGPT est maintenant accessible à tous ses utilisateurs. Jusqu’à présent, l’agent conversationnel n'était accessible que par les abonnés de Snapchat+, le service payant du réseau social. Après avoir reçu près de 2 millions de messages de chat par jour depuis son lancement en février, My AI est maintenant disponible pour tous les utilisateurs. Le PDG de Snapchat, Evan Spiegel, a confié à The Verge que l’objectif était de faire de My AI un véritable compagnon des utilisateurs de Snapchat, que ce soit pour leur donner des recommandations ou tout simplement pour tenir compagnie.

Avec cette démarche, le réseau social veut permettre aux utilisateurs de discuter avec l’IA quotidiennement, en plus de leurs amis et de leur famille. My AI est alimenté par ChatGPT, mais intègre également plusieurs fonctionnalités exclusives à Snapchat. Par exemple, le chatbot peut partager des recommandations de restaurants et d’activités à faire en se basant sur les lieux populaires de la « Carte Snap ». L’IA est entièrement personnalisable, les utilisateurs peuvent choisir un Bitmoji personnalisé parmi des milliers de variations possibles.

De plus, My AI s’intègre facilement dans une discussion de groupe. Il suffit de mentionner « @ My AI » pour l’activer et commencer à lui poser des questions. Les utilisateurs peuvent également envoyer des Snaps à l’agent conversationnel et recevoir en retour un Snap génératif unique. Cette fonctionnalité est cependant réservée aux abonnés de Snapchat+. En outre, les abonnés sur Android bénéficient également du nouveau mode sombre, qui permet de réduire la fatigue oculaire lors de l'utilisation de l'application.

En permettant à tous les utilisateurs de discuter avec My AI, Snapchat espère donner à chacun la possibilité de tirer le meilleur parti de l'IA et d'explorer de nouvelles façons de communiquer avec les machines. Cela ouvre également de nouvelles opportunités pour les marques et les entreprises, qui peuvent utiliser l'IA pour interagir avec les clients et fournir des services personnalisés et pertinents.