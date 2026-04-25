Mali : l'État-Major déclare la situation sous contrôle après les attaques du 25 avril (vidéo)

Les Forces armées maliennes (FAMa) ont annoncé ce samedi que la situation était désormais sous contrôle à la suite d’une série d’attaques terroristes survenues en début de matinée. Selon un communiqué de l’État-Major général des armées, plusieurs assaillants ont été neutralisés et des opérations de ratissage sont en cours. La population est appelée à « faire preuve de discernement ».

Des groupes armés non identifiés avaient pris pour cibles, tôt ce 25 avril 2026, des casernes et points stratégiques à Bamako ainsi que dans plusieurs localités du pays, dont Kati, Gao, Kidal et Sévaré. À Bamako, des hélicoptères militaires ont survolé les abords de l’aéroport en matinée et plusieurs axes routiers ont été bloqués selon l’agence Reuters. Des tirs intenses ont également été signalés à Kati, ville garnison abritant la résidence du chef de l’État, le général Assimi Goïta.

Le Bureau des affaires africaines du département d’État américain a réagi dans la journée sur le réseau social X, condamnant les attaques et réaffirmant le soutien de Washington au peuple et au gouvernement maliens. Les assauts n’avaient pas encore été revendiqués en fin de matinée.

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