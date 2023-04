Les relations tendues entre l'Iran et les États-Unis ont une fois de plus fait surface suite aux dernières annonces du secrétaire d'État américain, Antony Blinken, qui a promis d'entraver les achats d'armes de l'Iran. Cette promesse a été vivement critiquée par Téhéran, qui l'a qualifiée de « provocatrice » et de tentative « d'attiser les divergences » entre les pays de la région. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanaani, a souligné que le programme militaire de l'Iran était « simplement pour la défense et la dissuasion », et non dirigé contre un pays qui n'a pas l'intention d'attaquer l'Iran. Les relations entre les deux nations sont tendues depuis des années, et les sanctions américaines ont un impact majeur sur l'économie iranienne.

Le détroit d'Ormuz est également une zone de tension entre l'Iran et les États-Unis. Cette zone est extrêmement stratégique pour le commerce mondial du pétrole, reliant le Golfe à la mer d'Oran. L'Iran a menacé à plusieurs reprises de bloquer le détroit pour contester la présence de la 5e flotte américaine qui a pris position à Bahreïn. Récemment, la marine iranienne a annoncé avoir "forcé" un sous-marin américain, l'USS Florida, à faire surface alors qu'il empruntait le détroit d'Ormuz. Les États-Unis ont nié les accusations de l'Iran, qualifiant ces informations de "complètement fausses". Les autorités américaines ont dénoncé une "campagne de désinformation" de la part de l'Iran pour déstabiliser la région.

Les relations entre l'Iran et les États-Unis restent donc très tendues, avec des tensions qui s'intensifient autour des questions militaires et géopolitiques. Les sanctions américaines contre l'Iran ont un impact majeur sur l'économie iranienne, tandis que le détroit d'Ormuz continue d'être une source de tension entre les deux pays. Malgré les appels au dialogue et à la coopération, les différends entre l'Iran et les États-Unis semblent rester insolubles pour l'instant, et la situation reste incertaine. Il reste à voir comment les deux pays parviendront à résoudre leurs différends et à trouver un terrain d'entente pour apaiser les tensions.