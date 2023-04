En vue de favoriser une meilleure gestion des Centres communaux de service public (CCSP) et des guichets de service des relations avec les usagers (GSRU), la ministre du travail et de la fonction publique Adidjatou Mathys a effectué une rencontre avec les acteurs impliqués. L'objectif de cette rencontre avec toutes les parties prenantes est la réalisation de l’examen des projets de documents élaborés pour une meilleure gouvernance des Centres communaux de service public (CCSP). Cette rencontre s'est déroulée du mardi 18 au mercredi 19 avril 2023 à Cotonou.

La rencontre de la ministre du travail et de la fonction publique, Adidjatou Mathys avec les acteurs impliqués dans la gestion des Centres communaux de service public (CCSP) et des guichets de service des relations avec les usagers (GSRU) a également pour objectif de mettre tous les acteurs au même niveau d’informations sur le dispositif de gestion et de suivi du fonctionnement des CCSP et GSRU et enfin de sensibiliser les différents acteurs pour une meilleure gestion desdits centres. Il est question de dégager un consensus de tous les acteurs impliqués dans le dispositif de gestion et de suivi du fonctionnement des CCSP et Guichets SRU.

Dans son Programme d’Action 2021-2026, le gouvernement a prévu l’utilisation des technologies digitales comme un levier principal d’amélioration de la qualité des services publics dans le cadre de la modernisation de l’Administration publique. Au regard de cette orientation du gouvernement, la ministère du travail et de la fonction publique a ciblé les communes pour installer, avec l’appui technique et financier du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), les centres communaux de service public (CCSP) et les guichets de service des relations avec les usagers (GSRU). Ces centres de service en ligne s'inscrivent dans le cadre de la modernisation des canaux d'information et de communication de l'Administration publique avec ses usagers/clients, contribuant ainsi d’une part, au rapprochement des services publics de nos populations en général et des agents de l’État en particulier et d’autre part, à la lutte contre la corruption favorisée par les contacts directs entre les agents et les usagers.

À ce jour, les CCSP sont installés dans les communes d’Allada, Aplahoué, Adjohoun, Adjarra, Bassila, Bembéréké, Covè, Djougou, Dassa-Zoumè, Djidja, Kandi, Lokossa, Malanville, Nikki, Ouèssè, Ouidah, Péhunco, Pobè, Sèmè-Podji et Tanguiéta tandis que les GSRU sont logés dans les directions départementales du travail et de la fonction publique du Borgou à Parakou, de l’Atacora à Natitingou, du Zou à Abomey et au MTFP à Cotonou.