Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kouleba, a récemment appelé l'Otan à développer une stratégie pour la mer Noire, en faisant de celle-ci une "mer de l'Otan", à l'ouverture d'une conférence en Roumanie. Cette déclaration intervient un an après la destruction du navire amiral russe Moskva, qui a coulé à la suite d'une explosion à bord, selon le Kremlin. L'Ukraine a quant à elle déclaré que ses forces armées avaient frappé le Moskva avec des missiles.

Le ministre ukrainien a souligné que la mer Noire était une région menacée et qu'il était temps de développer un réseau de sécurité global pour toutes les nations de la région. Il a également ajouté que la mer Noire devrait devenir "ce que la mer Baltique est devenue : une mer de l'Otan". Cette déclaration marque un appel fort de l'Ukraine à l'Otan pour renforcer sa présence en mer Noire, face à la menace grandissante de la Russie. "Aujourd'hui, c'est le premier anniversaire du naufrage du croiseur Moskva" et "d'autres navires de guerre russes connaîtront le même sort avec le soutien de nos amis et partenaires", a poursuivi le responsable ukrainien.

L'appel de l'Ukraine à l'Otan intervient dans un contexte de tensions croissantes dans la région. Depuis l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014, les relations entre l'Ukraine et la Russie se sont détériorées. La Russie a également intensifié sa présence militaire en mer Noire ces dernières années, suscitant des inquiétudes en Ukraine et chez ses alliés occidentaux.