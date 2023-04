Le monde du football est en ébullition depuis que Lionel Messi a été vu en train de passer un week-end à Barcelone, accompagné de ses agents et des ses proches après un voyage en jet privé. Bien que rien n'ait été confirmé, beaucoup de gens spéculent sur un éventuel retour de la star argentine au FC Barcelone, son ancien club. Lorsque la nouvelle de son arrivée à Barcelone a été annoncée, une autre information a capté l'attention des médias espagnols : Messi avait voyagé avec quinze valises. Cette information a alimenté les spéculations sur les raisons pour lesquelles Messi avait emmené autant de bagages avec lui.

Certains ont suggéré qu'il pourrait envisager de s'installer à nouveau à Barcelone avec sa famille, tandis que d'autres ont spéculé sur un possible retour au FC Barcelone quittant un PSG qui l'étouffe. Cependant, il est important de noter que Messi a souvent été vu voyager avec plusieurs valises, en particulier lorsqu'il se rend dans des pays pour des tournois ou des matches internationaux. De plus, les voyages en jet privé permettent souvent aux voyageurs de transporter plus de bagages que sur un vol commercial, de sorte que le nombre de valises n'est pas nécessairement un indicateur fiable de ses intentions.

Malgré cela, il est clair que les quinze valises de Messi ont ajouté une couche de mystère et d'excitation à la possibilité de son retour au FC Barcelone. Les fans du club espèrent que cela pourrait signifier qu'il se prépare à s'installer à nouveau en Catalogne, tandis que d'autres restent sceptiques quant à l'interprétation de cette information.

Seuls le temps et les annonces officielles pourront confirmer ou infirmer les spéculations autour du retour de Messi au FC Barcelone. Les quinze valises qu'il a emmenées avec lui à Barcelone pourraient simplement être le signe d'un voyage familial prolongé. Pour l'instant, les fans et les médias continuent de spéculer sur l'avenir incertain de la star argentine.