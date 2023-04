Les États-Unis se trouvent actuellement dans une situation critique en matière de production de munitions, en particulier pour les obus d'obusiers de 155 mm. L'usine de munitions de l'armée de Scranton est à la pointe d'un plan de plusieurs milliards de dollars visant à moderniser et à accélérer la production de munitions pour soutenir l'Ukraine dans sa lutte contre l'armée russe. Toutefois, cette guerre a révélé que les stocks américains et ceux des alliés européens n'étaient pas préparés à soutenir une guerre terrestre conventionnelle majeure et en cours. Les planificateurs militaires américains sont alarmés par la diminution de l'offre et l'armée prévoit de dépenser des milliards dans des usines de munitions à travers le pays pour augmenter la production selon le site britannique The Independent.

Les États-Unis ont fourni plus de 35 milliards de dollars de matériels militaires à l'Ukraine, dont des obus de 155 mm, essentiels pour atteindre des cibles russes jusqu'à 32 kilomètres. Cependant, les taux de production actuels ne permettent pas de reconstituer le stock américain ou de suivre le rythme d'utilisation en Ukraine, où l'armée ukrainienne tire entre 6 000 et 8 000 obus par jour. En d'autres termes, l'équivalent de deux jours d'obus tirés par l'Ukraine correspond au chiffre mensuel de production d'avant-guerre des États-Unis.

La situation en Ukraine a également mis en lumière les insuffisances des forces armées françaises en matière de préparation à une guerre de haute intensité. L'ancien chef d'état-major des armées françaises, le général Pierre de Villiers, a déclaré en novembre 2022, que le budget consacré à la défense en France est insuffisant et estime que la France doit revoir son modèle pour être en mesure de gagner une guerre et de tenir face à sa durabilité et à sa dureté.

Face à ces défis, les États-Unis et la France et leurs autres alliés sont contraints de revoir leurs stratégies de défense et d'investir dans l'amélioration de leur capacité à mener des guerres de haute intensité. La crise en Ukraine souligne la nécessité pour ces pays d'accélérer la modernisation de leurs usines de munitions et de renforcer leur préparation à affronter des conflits majeurs face à des pays comme la Chine et la Russie. Bien que la Russie ait du mal à remporter une victoire claire, elle arrive à tenir face à l'afflux des armes occidentales en Ukraine.