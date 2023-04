La Corée du Nord a augmenté ses activités dans le domaine nucléaire. Selon les informations du groupe de réflexion 38 North, ayant son siège aux États-Unis, un fort niveau d’activité nucléaire a été détecté par les satellites, dans le principal site nucléaire de Pyongyang. Le groupe de réflexion a illustré ses propos, dans un rapport, avec des images satellites ayant été prises du 03 au 17 mars 2023. Celles-ci font savoir que la construction d'un réacteur à eau légère, à la centrale nucléaire de Yongbyon, est sur « le point d’être achevée ». Toujours sur le même site, les images montrent qu’il y a des rejets d’eaux provenant du système de refroidissement.

Pyongyang avait testé un drone sous-marin nucléaire

Cela indique notamment que le réacteur nucléaire sera « opérationnel ». Dans son rapport, le 38 North a indiqué que : « Ces développements semblent refléter la récente directive de Kim Jong-un d’augmenter la production de matières fissiles pour renforcer son arsenal nucléaire ». Notons que le rapport du 38 North intervient plusieurs jours après que Pyongyang a testé un drone sous-marin nucléaire. L’information avait été donnée dans une annonce faite par l'agence d’État nord-coréenne KCNA. À en croire le média, cette arme aurait la capacité de déclencher un « tsunami radioactif ».

L’appareil qui peut être comparé à une torpille russe à propulsion nucléaire dispose également d'une ogive de plusieurs mégatonnes. L’agence officielle nord-coréenne avait par ailleurs précisé que « ce drone d'attaque nucléaire sous-marin peut être déployé sur toute côte et port ou remorqué par un navire de surface ». Son objectif premier est de « s'infiltrer furtivement dans les eaux opérationnelles et de produire un tsunami radioactif à grande échelle [...] pour détruire les groupes d'attaquants navals et les principaux ports opérationnels de l'ennemi » a-t-elle souligné.