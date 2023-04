Le lieutenant Ryan Graves, ancien pilote de chasse de l'US Navy, a récemment révélé ses expériences concernant des rencontres régulières avec des objets volants non identifiés (OVNIs) lorsqu'il était en service. Cette révélation intervient alors que le gouvernement américain mène des enquêtes sur plus de 650 observations potentielles d'OVNIs, dont certaines pourraient être liées à des technologies développées par la Chine. Graves, qui était membre de l'escadron VFA-11, appelé les Red Rippers, a rapporté avoir été témoin d'OVNIs presque quotidiennement pendant ses missions. Ces événements mystérieux, également désignés comme des Phénomènes Aériens Non Identifiés (UAP), comprenaient des lumières clignotantes, des engins insolites et d'autres manifestations inexpliquées.

En partageant ses expériences, l'ancien pilote de Super Hornet souhaite inciter d'autres personnes à révéler leurs propres rencontres avec des OVNIs. Graves est convaincu que le partage de ces témoignages peut contribuer à élucider le mystère entourant ces phénomènes aériens.

Parallèlement, le gouvernement américain poursuit ses investigations sur un nombre croissant d'observations d'OVNIs. En janvier, le Bureau du directeur du renseignement national a publié un rapport indiquant que 510 observations d'OVNIs avaient été suivies depuis 2005. Ce nombre est maintenant supérieur à 650.

Sean Kirkpatrick, directeur du bureau de résolution des anomalies pour tous les domaines du ministère de la Défense américain, a déclaré qu'une petite partie des objets non identifiés observés présentaient des caractéristiques de vol avancées, laissant penser qu'ils pourraient avoir été développés par la Chine. Cependant, le Pentagone n'a pas encore trouvé de preuve solide confirmant que ces objets non identifiés proviennent de Chine ou qu'ils sont d'origine extraterrestre.

L'enquête en cours du gouvernement américain sur les OVNIs met en évidence l'importance d'analyser et d'étudier les phénomènes aériens inexpliqués sans préjugés. Les observations récentes d'OVNIs et les soupçons de possible implication de la Chine ont stimulé l'intérêt du public pour la recherche de vie extraterrestre et de technologies avancées.