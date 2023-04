Les Béninois savent un peu plus sur les échanges que le président de la République du Bénin, Patrice Talon a eu ce samedi 15 avril 2023 au cours de son tête-à-tête avec son homologue rwandais, Paul Kagamé au Palais de la Marina de Cotonou. Lors de la conférence de presse conjointe, les deux chefs d’Etat ont affiché leur intention de poursuivre leur collaboration dans un contexte où le Bénin est confronté à des attaques terroristes dans la région septentrionale.

C’est pour cela que le président Paul Kagamé a confirmé la disponibilité de son pays à soutenir le Bénin. Pour le président Patrice Talon, l’objectif visé est de vaincre les terroristes qui sèment la terreur dans la partie septentrionale. C’est pourquoi, dit-il, qu’il n’y aura pas de limite dans la coopération avec le pays de son homologue, Paul Kagamé. « Nous n’avons pas de limite dans l’expression de cette coopération », a-t-il affirmé. Le premier magistrat du pays a laissé entendre que la coopération militaire entre le Rwanda et le Bénin prend en compte plusieurs aspects.

Selon lui, « elle peut aller, pour commencer, dans l’encadrement, le coaching, la formation » pour aboutir à un déploiement conjoint si le besoin se fait sentir. « S’il y a des Rwandais qui travaillent au Bénin dans le civil, pourquoi des Rwandais ne travailleraient pas au Bénin dans le domaine militaire. Vice-versa !! », a-t-il lâché. Le président Patrice Talon souhaite que le Bénin puisse vite maîtriser la menace terroriste « pour ne pas devoir aller le plus loin possible ». « Que cela ne soit pas pour nous un défi éternel. La situation au Nord du Bénin sera bientôt, je pense bien et je l’espère, totalement maîtrisée », a-t-il indiqué.