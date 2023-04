Le tribunal de Paris a rendu sa décision dans une affaire d'agression sexuelle impliquant le journaliste sportif Pierre Menès, ancienne star de Canal+. Le verdict est tombé ce mercredi 19 avril, plus d'un mois après le procès qui s'était tenu le 8 mars dernier. Le journaliste a été reconnu coupable d'agression sexuelle pour des faits qui se sont produits en 2018 et en 2021. Pierre Menès a été condamné à deux mois de prison avec sursis, sans amende.

Il a cependant été relaxé dans deux des trois affaires qui étaient portées contre lui. La procureure avait requis huit mois de prison avec sursis et 6000 euros d’amende pour les comportements jugés répréhensibles du journaliste. Selon elle, ces comportements étaient liés à une sorte d'abus de notoriété et de pouvoir. Lors du procès, deux vendeuses d'un magasin Nike situé sur les Champs-Élysées, à Paris, ont dénoncé les comportements déplacés de Pierre Menès. Elles avaient décrit comment le journaliste aurait eu des gestes déplacés et fait des commentaires inappropriés.

Le journaliste de son côté pendant le procès avait dénoncé un "coup monté" face aux juges. Selon son avocat qui a réagi après l'annonce du verdict et dénoncé un "désaveu" pour le parquet de Paris, le célèbre journaliste ne compte pas en rester là et va interjeter appel. « Cette condamnation est d’abord un désaveu pour le parquet de Paris », a confié Me Arash Derambarsh l’avocat de Pierre Ménès, au média français Le Parisien qui poursuit « la condamnation ne porte que sur le fait que Pierre Ménès ait touché les mains d’une vendeuse, sur le fondement d’une vidéo qui a été détruite et que le tribunal n’a même pas pu visionner. La 24e chambre correctionnelle a donc consacré le fait que l’on puisse commettre une infraction pénale lorsque l’on touche les mains d’une vendeuse. Nous condamnons une fois encore le tribunal médiatique qui a détruit la vie d’un homme sans la moindre preuve et sur le fondement de malveillances. »