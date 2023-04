Le richissime homme d’affaires américain Bill Gates a de nouveau fait parler de lui. En effet, par le canal d’une vidéo postée sur YouTube, il a fait la promotion du véhicule autonome de Wayve. Il s’agit en réalité d’une startup de mobilité autonome qui bénéficie du soutien du groupe de Bill Gates. Le modèle de véhicule autonome est basé sur l'Intelligence Artificielle. La structure qui a été fondée il y a cinq ans environ fait l’expérience en effet de la voiture sans conducteur. Ainsi, de passage à Londres, le richissime homme d’affaires américain a été embarqué dans ce type de voiture avec le responsable de la startup ainsi qu’une autre personne.

Dans un article de blog la semaine dernière intitulé « Hands Off The Wheel: The Rules Of The Road Are About To Change », le cofondateur de Microsoft est revenu sur cette expérience qu’il a vécue ainsi que son avis sur le sujet. Pour lui, il s’agit d’une expérience intéressante. Selon le milliardaire de la technologie, Wayve travaille sur une approche innovante de l'auto-conduite, une technologie qui atteindra « un point de basculement » dans les prochaines années. Il a ajouté que la conduite complètement autonome changera la donne, comme l'invention des ordinateurs.

« Si comme moi vous vous déplacez en voiture, pensez au temps que vous perdez à conduire », avait-il publié dans l’article sur son blog. « Nous avons fait d’énormes progrès en matière de véhicules autonomes ces dernières années. Je pense que nous atteindrons un point de basculement au cours de la prochaine décennie », a-t-il poursuivi. Rappelons que cette promotion faite par le richissime homme d’affaires américain intervient après le commentaire qui avait été pourtant fait par le cofondateur de Wayve Alex Kendall l’année dernière. Il estimait notamment qu’il s’agit approche « à contre-courant ».