Alioune Tine a profité d’une publication qu’il a faite sur le réseau social de l’oiseau bleu pour se prononcer sur les récents événements au Sénégal. Pour le fondateur du think tank Afrika Jom Center, le chef d’accusation en lien avec la diffamation est galvaudée au Sénégal. Pour lui, le principal objectif de ces accusations est d’affaiblir l’opposant sénégalais. « Diffamation à l’encontre de personnes à raison de leurs fonctions ou leur qualité », indique-t-il.

« Cette histoire de diffamation qui met sens dessus dessous la République, les institutions et la société est absurde dans une démocratie qui marche sur ses jambes. On perd du temps et de l’argent et on crée des tensions inutiles », a-t-il poursuivi dans sa publication sur le réseau social de l’oiseau bleu. Sans détour, Alioune Tine fait savoir que, l’objectif est de « couper » « les ailes », « paralyser » ou « affaiblir » le principal parti d’opposition et à son candidat à quelques mois des élections présidentielles.

Rappelons qu’au cours de ces dernières semaines, le leader de l’opposition a été confronté à une multitude de procès pour diffamation. Après celui du ministre Mame Mbaye Niang, c’est l’ex-policier Frédéric Napel qui a déposé une plainte contre l’opposant sénégalais. La plainte a été déposée pour mise en danger de la vie d’autrui, atteinte à l’intégrité, appel au meurtre, fausses accusation et diffamation. Selon les précisions qui ont été apportées sur cette affaire, la Division des Investigations Criminelles a démarré les auditions.