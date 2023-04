Sophie Gaye, une femme qui s'est fait connaître sur les réseaux sociaux, notamment TikTok, pour ses consultations médicales en ligne, a été arrêtée par les agents de la Sûreté urbaine au Sénégal. Sous le nom de "Docteure Sophie Gaye", elle proposait des consultations à distance, prescrivait des médicaments et en assurait même la vente. Arrêtée dans l'appartement qui lui servait de laboratoire avec son assistant, elle a avoué aux enquêteurs n'avoir aucun diplôme en médecine ou en pharmacie, bien qu'elle ait entamé une formation qu'elle n'a jamais terminée.

La fausse docteure a attiré l'attention des autorités après plusieurs signalements, ce qui a conduit la Sûreté urbaine à mener une enquête sur ses activités. Les enquêteurs ont finalement réuni suffisamment d'indices graves et concordants pour procéder à son arrestation. Lorsqu'ils lui ont demandé de montrer son nom sur le tableau de l'Ordre des médecins du Sénégal, Sophie Gaye est passée aux aveux et a reconnu qu'elle n'avait aucune qualification dans le domaine de la santé.

Sophie Gaye et son assistant ont été placés en garde à vue pour exercice illégal de la médecine et de la pharmacie, ainsi que mise en danger de la vie d'autrui. Les nombreux patients qui la suivaient et lui faisaient confiance pour leurs prescriptions médicales et l'achat de médicaments seront sans doute choqués d'apprendre que la prétendue docteure n'a en réalité aucun diplôme dans le domaine de la santé.