Le rappeur Snoop Dogg a acheté récemment Death Row Records, le label qui l'a propulsé à la gloire au début des années 90. Cette acquisition a attiré l'attention de la presse musicale, des fans de Snoop Dogg et des fans du label. Cependant, l'ancien co-fondateur de Death Row Records, Suge Knight, n'a pas tardé à réagir à cette nouvelle. Depuis sa cellule de prison, où il purge une peine de 28 ans pour meurtre, Knight a exprimé ses doutes quant à la légalité de cette transaction. Selon TMZ Il affirme que son ancien partenaire d'affaires, Michael "Harry-O" Harris, a commis une fraude bancaire pour s'emparer de la société. Il affirme que la société sans lui n'est que l'ombre d'elle-même. Toutefois le rachat de Snoop Dogg n'a rien à voir avec cette affaire, puisqu'elle est intervenue bien plus tard.

Suge Knight n'a jamais caché son affection pour Death Row Records, qu'il a fondé avec Dr. Dre en 1991. Le label est devenu un acteur majeur de l'industrie musicale, avec des artistes de renom tels que Snoop Dogg, Tupac Shakur et Dr. Dre lui-même. Malgré le succès, le label a été impliqué dans des controverses et des violences, notamment en raison de la rivalité entre Death Row Records et Bad Boy Records de Sean "Diddy" Combs.

En 1996, la rivalité a atteint son paroxysme avec la mort de Tupac Shakur dans une fusillade à Las Vegas, suivi moins d'un an plus tard par la mort de The Notorious B.I.G. dans une fusillade à Los Angeles. Ces tragédies ont marqué l'histoire du rap américain et ont renforcé la controverse autour de Death Row Records.

Suge Knight lui-même a été impliqué dans de nombreux incidents violents, y compris une altercation avec Dr. Dre en 1996 qui a conduit à leur séparation et à la création de Aftermath Entertainment, le nouveau label de Dr. Dre. En 1997, Suge Knight a été condamné pour violences et a passé plusieurs années en prison. Malgré ces controverses, Death Row Records reste un acteur majeur de l'histoire du rap américain et a eu une influence durable sur la culture populaire. La bande originale de "Murder Was the Case" est l'une des plus célèbres de l'histoire du rap, et les albums de Tupac Shakur et Snoop Dogg sont des classiques du genre.

Snoop Dogg, qui a acheté Death Row Records en 2022, a salué le label dans une déclaration officielle, en soulignant son importance pour la culture du rap et la côte ouest. Il a également évoqué l'influence de Suge Knight sur le label.