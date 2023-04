Artiom Ouss, le fils du gouverneur de la région sibérienne de Krasnoïarsk Alexandre Ouss, a réussi à fuir l'Italie et à retourner en Russie malgré son assignation à résidence. Il avait été arrêté en octobre à l'aéroport Malpensa de Milan, à la demande des États-Unis, pour avoir vendu illégalement des technologies américaines à des entreprises d'armements en Russie. Par la suite, ce citoyen russe s'est retrouvé assigné à résidence, avec un bracelet électronique en attendant une décision judiciaire sur son extradition aux États-Unis.

Le mois dernier, un tribunal italien a approuvé son extradition vers les États-Unis. Cependant, Artiom Ouss s'est échappé avant que la décision ne soit exécutée par la justice italienne. Le quotidien italien Corriere della Sera avait évoqué la piste que les services secrets russes pourraient être impliqués dans cette évasion. Ce mardi, le citoyen russe est sorti de sa réserve pour signaler sa position. Artiom Ouss a annoncé son retour en Russie en disant : «Je suis en Russie ! Au cours de ces jours particulièrement tendus, j'ai eu des gens forts et fiables à mes côtés. Je veux les remercier».

Cependant, il n'a pas expliqué comment il a réussi à échapper à ses gardes italiens et à rejoindre la Russie. Les autorités italiennes sont actuellement en train de chercher à savoir comment il a pu s'échapper et si une aide extérieure est impliquée. L'affaire d'Artiom Ouss est un exemple de plus de la rivalité entre les États-Unis et la Russie. Les deux pays s'accusent mutuellement très souvent d'espionnage et d'ingérence dans leurs affaires intérieures. Les États-Unis chercheront sans aucun doute à obtenir des réponses de la part des autorités italiennes sur la façon dont Artiom Ouss a réussi à s'échapper.