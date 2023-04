Dans une récente interview avec Mark Levin diffusée sur Fox News, l'ancien président américain Donald Trump a commenté le retrait des États-Unis d'Afghanistan intervenu en 2021 sous son successeur le démocrate Joe Biden. Selon l'ancien président Donald Trump, la manière dont les États-Unis se sont retirés était embarrassante et a donné à Vladimir Poutine, président de la Russie, "un peu plus d'ambition". Donald Trump a également déclaré que les États-Unis avaient raté l'occasion de se retirer "avec dignité et force".

Le retrait des États-Unis d'Afghanistan en 2021 a été marqué par des événements chaotiques, notamment l'effondrement rapide du gouvernement afghan et la prise de pouvoir des talibans. Le Pentagone a publié un rapport accusant l'administration Trump d'un manque de préparation avant le retrait, qui a ensuite pesé sur l'administration Biden. Trump, cependant, a rejeté cette accusation et a plutôt suggéré que le général Mark Milley, Chef d'état-major des armées des États-Unis, devrait être traduit en cour martiale pour le retrait.

«Quand j'étais parti, ils ont fait le retrait. Milley devrait être traduit en cour martiale. Ils ont fait un retrait… où les soldats sont sortis en premier. Si vous demandez à un enfant de cinq ans [for] stratégie, les soldats sortent en dernier », a déclaré l'ancien président américain Donald Trump qui a commenté le retrait américain d'Afghanistan. "Je pense que c'était la période la plus embarrassante, la façon dont nous nous sommes retirés - pas le fait que nous nous soyons retirés - la façon dont nous nous sommes retirés d'Afghanistan. Et je pense que Poutine a réellement vu cela et il a probablement eu un peu plus d'ambition, franchement", a déclaré Trump dans une interview avec Mark Levin, diffusée dimanche sur « Life, Liberty & Levin » sur Fox News.

Le retrait américain d'Afghanistan a été l'un des sujets les plus controversés avec des opinions divergentes sur la manière dont les États-Unis devaient se retirer de toute façon. Certains ont soutenu que le retrait était nécessaire pour mettre fin à une guerre interminable et coûteuse, tandis que d'autres ont critiqué la façon dont il a été mené et ont averti que cela donnerait aux talibans une chance de reprendre le pouvoir. Et cela n'a pas raté puisque les talibans ont très rapidement repris le pouvoir et imposé des règles strictes au sujet des femmes.