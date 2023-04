La guerre en Ukraine et les multiples sanctions occidentales infligées aux oligarques russes depuis février de l'année dernière n'ont pas réussi à freiner la fortune des milliardaires russes. Bien au contraire, selon Forbes Russia cité par l'agence de presse Reuters, la richesse des milliardaires russes a augmenté de 152 milliards de dollars au cours de l'année écoulée, portée par les prix élevés des ressources naturelles et la reprise de leurs pertes considérables subies après le début de la guerre en Ukraine.

Forbes Russie indique que la Russie compte 110 milliardaires officiels dans sa liste, soit 22 de plus que l'année dernière. Leur richesse totale est passée de 353 milliards de dollars à 505 milliards de dollars lorsque la liste de 2022 a été annoncée. Toutefois, la liste aurait été plus longue si cinq milliardaires, dont Yuri Milner, fondateur de DST Global, Nikolay Storonsky, fondateur de Revolut, Timur Turlov, fondateur de Freedom Finance, et les co-fondateurs de JetBrains, Sergei Dmitriev et Valentin Kipyatkov, n'avaient pas renoncé à leur citoyenneté russe.

Selon Forbes, "les résultats du classement de l'année dernière ont également été influencés par des prévisions apocalyptiques sur l'économie russe", ajoutant que la richesse totale des milliardaires russes était de 606 milliards de dollars en 2021, avant le début de la guerre. Après que le président Vladimir Poutine ait ordonné le démarrage de l'offensive lancée par la Fédération de Russie en Ukraine le 24 février de l'année dernière, l'Occident a imposé ce qu'il considère comme les sanctions les plus sévères de l'histoire moderne à l'économie russe - et à certains de ses citoyens les plus riches - dans le but de punir Poutine pour la guerre.

Dans ce contexte assez tendue, Poutine a déclaré que l'Occident cherchait à détruire la Russie et a vanté à maintes reprises l'échec des sanctions occidentales pour détruire l'économie russe, voire même empêcher les produits de luxe occidentaux - sans parler des pièces de base - d'arriver en Russie. Pour rappel, en Mai de l'année dernière, Poutine avait déclaré que « l’économie russe résiste avec dignité au coup de sanctions ». "Malgré toutes les difficultés, je tiens à noter que l'économie russe résiste avec dignité au coup de sanctions. Tous les principaux indicateurs macro-économiques en témoignent", avait-il indiqué. Plus tôt, c'était Dmitri Peskov, porte-parole du Kremlin, qui avait tenu des propos similaires. « Notre économie subit actuellement un choc et il y a des conséquences négatives, elles seront minimisées », avait déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.