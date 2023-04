Le président russe Vladimir Poutine a annoncé la création d'un fonds spécial d'assistance aux soldats engagés en Ukraine et à leurs familles. Cette mesure sociale a été officialisée par la signature d'un décret ce jour, lundi 3 avril 2023, en pleine guerre d'Ukraine qui dure depuis plus d'un an. Le fonds d'assistance a été créé pour soutenir les familles des «Défenseurs de la patrie», selon l'intitulé officiel du décret.

Outre les militaires engagés, l'épouse ou conjointe et les enfants seront également soutenus par ce fonds spécial. Le montant total alloué à ce fonds n'a pas été divulgués, mais il devrait commencer à fonctionner dans tout le pays dans les mois à venir. Cette nouvelle mesure sociale vise à aider les soldats russes et leurs familles qui sont impliqués dans le conflit en Ukraine. Depuis le début de la guerre, de nombreux soldats russes ont été envoyés en Ukraine pour affronter les forces ukrainiennes dans plusieurs régions du pays.

Malgré les tensions persistantes entre la Russie et l'Ukraine, le président Poutine a décidé de prendre cette mesure sociale pour aider les soldats russes et leurs familles. Cela montre que le gouvernement russe est déterminé à soutenir les soldats qui risquent leur vie pour leur pays. La création de ce fonds d'assistance ne fera qu'accentuer les tensions entre la Russie et l'Ukraine.