Lors d'un point de presse ce jeudi 13 avril, l'intersyndicale des travailleurs de l’aviation civile et du secteur des transports aériens qui englobe tous les travailleurs de l’aéroport International Blaise Diagne (AIBD), a manifesté son mécontentement par rapport à certaines situations face auxquelles le régime de Macky Sall semble être indifférent. Il s'agit entre autres de l'implantation des antennes, du non payement des indemnités ISA, du non respect des mesures d'accompagnement au cours du transfert de l'aéroport, du non attribution des titres de propriété de Daga Kholpa et de Thiès Nord, de l'harmonisation de traitement des travailleurs (Agents EX Ads) et AIBD ".

‹‹ Nous avons 5 mois d’arriérés estimés à des milliards », déplorent les travailleurs. En effet, ces travailleurs sont confrontés à des difficultés dans la perception de leur paiement et l'augmentation des salaires prévue n'est toujours pas effective. Les syndicalistes trouvent qu'il est insensé que le président de la république annonce des mesures pour que celles-ci ne soient pas mises en application.

« Nous les travailleurs de l’aéroport, nous connaissons tous les secrets de ce pays pour ne pas dire des autorités de la République. Au nom de l’intersyndicale nous nous adressons directement au président de la République M. Macky Sall. Le secteur va mal. Que le Président réagisse comme un bon chef de famille. Si le Président prend une mesure qu’il ne peut pas réaliser que vaut la parole du Président? », a déclaré le Secrétaire général du Syndicat national des travailleurs de l’aviation civile du Sénégal (SYNATRACS).