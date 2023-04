Après avoir été reçu en audience par le Chef de l’Etat Sénégalais , Macky Sall dans l’après-midi du jeudi 20 avril dernier, Idrissa Seck, président du Conseil Economique, Social et Environnemental Sénégalais et leader du parti Rewmi a annoncé son départ de la mouvance présidentielle. Ceci intervient quelques jours après qu'il ait annoncé sa candidature pour les élections présidentielles de février 2024.

« Je l’ai dit à Macky Sall, je lui ai dit ‘Moi, je m’en vais ››, a déclaré Idrissa Seck ce samedi 22 avril 2023. Il trouve quand-même que la paix au Sénégal est ce qui les uni et qu'elle est plus forte que ce qui les divise. Peu importe la nature de sa relation avec le président Macky Sall, Idrissa Seck tient au maintien de la paix dans son pays. Cette paix qui est indispensable à un cadre qui permettra aux Sénégalais de vaquer librement à leurs occupations pour le développement de leur pays. ‹‹ Mais il faut que la sécurité du pays qui nous intéresse tous les deux soit garantie. C’est ça. La paix, la stabilité, la sécurité, pour que ceux qui ont des activités légitimes puissent les faire ».

Il n'a pas manqué de dire un mot par rapport aux mouvements citoyens et aux attaques terroristes qui sont de plus en plus enregistrés dans les pays africains. « Nous ne les laisserons pas faire, cela doit être très clair. Qu’il s’agisse de balai citoyen, de France dégage, ou de n’importe qui d’autre, nous ne laisserons personne brûler le Sénégal », a déclaré le président du Conseil Economique, Social et Environnemental du Sénégal.

Pour rappel, Idrissa Seck, avait annoncé sa candidature à la présidentielle du 25 février 2024. « Ce n’est pas imaginable qu’une élection présidentielle se tienne en ce moment sans Idrissa Seck ; je suis candidat », avait-il déclaré lors d’un point de presse à Thiès le vendredi 14 avril dernier.