L’ancien premier-ministre italien Silvio Berlusconi a été hospitalisé en soins intensifs dans la matinée de ce mercredi 5 avril. L’information a en effet été annoncée par l’Agence de presse française qui s’est appuyée sur une source assez proche de l’homme politique italien. On retient notamment qu’il serait dans un état stable. Son hospitalisation serait liée à un problème cardiaque.

L’octogénaire est gardé sous observation dans une unité de chirurgie cardiaque à l’hôpital San Raffaele de Milan, dans le nord de l’Italie, a renseigné la source proche ce dernier. Au cours de ces derniers jours, il était tout de même abonné aux hôpitaux pour des problèmes de santé. Après sa sortie d’hôpital le 31 mars dernier, il a laissé un message sur le réseau social de l’oiseau bleu pour celles et ceux qui l’ont soutenus de près ou de loin.

« Je remercie tous ceux qui ont voulu me dédier une pensée proche et affectueuse, ces derniers jours. Je me suis déjà remis au travail ces jours et je suis prêt et déterminé à m’engager, comme je l’ai toujours fait, pour le Pays que j’aime », avait-il publié sur Twitter. Notons qu’il a des antécédents sur le plan cardiaque depuis plusieurs années. Il avait subi une opération en 2016 au niveau du cœur. Trois ans plus tard, il a subi une autre intervention pour une occlusion intestinale avant son hospitalisation en 2020 et 2021 pour la Covid-19.