Cinq diplomates russes ont été expulsés de la Suède ce mardi 25 avril. L’information a en effet été rendue publique par le biais d’un communiqué de la diplomatie suédoise. Selon ce document, la notification a été faite l’ambassadeur russe en poste à Stockholm suite à sa convocation. Les diplomates sont « priés de quitter le pays en raison d'activités qui ne sont pas compatibles avec la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques » selon le communiqué. La diplomatie suédoise n’a tout de même pas précisé la nature de l’activité qui est reprochée aux diplomates.

Rappelons que cette décision intervient dans un contexte où la télévision publique SVT compte diffuser une série documentaire consacrée aux activités d'espionnage russe en Suède. Les services de renseignement de ce pays estiment que la plupart des diplomates russes sont des espions. « Il s'agit de fonctionnaires dont la mission est de recueillir des informations et d'influencer un pays dans la direction souhaitée », a fait savoir il y a quelques jours le chef du contre-espionnage Daniel Stenling à SVT.

Notons qu’il est fréquent que des diplomates russes soient expulsés. Il y a quelques mois, la situation ukrainienne avait engendré l’expulsion de plusieurs diplomates russes. La porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova, a commenté les rapports entre la Russie et l'occident au cours de l'émission Soloviev Live. Selon la diplomate russe, les efforts de Moscou pour construire des relations mutuellement bénéfiques et réciproquement respectueuses avec l'Occident se sont heurtées à « un manque de respect et même à l'absence de tout avantage ».