Le vendredi dernier, Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, a exprimé des préoccupations au sujet des déclarations de l'Alliance atlantique sur une possible adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, les qualifiant de "myopes et dangereuses". Cette déclaration a été faite à la suite de la visite inattendue du secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, à Kiev. Selon Zakharova, l'OTAN cherche à "vaincre la Russie en Ukraine" et promet l'adhésion de l'Ukraine à l'organisation une fois le conflit terminé. Elle a souligné que de telles déclarations pourraient mener à un effondrement total du système de sécurité européen.

La porte-parole russe a également rappelé que, lors de la visite de Stoltenberg à Kiev, des tentatives avaient été faites pour relancer les discussions sur l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Le régime de Kiev attend des "garanties de sécurité" et une invitation "politique" à l'adhésion lors du prochain sommet de l'Alliance, prévu en juillet à Vilnius.

Maria Zakharova a rappelé que cette idée n'était pas nouvelle. Lors du sommet de l'OTAN à Bucarest en avril 2008, l'Ukraine et la Géorgie avaient déjà reçu des promesses d'adhésion à l'Alliance. Elle a également souligné que la Russie avait mis en garde contre le danger d'intégrer l'Ukraine dans l'OTAN bien avant 2008, mais que ses propositions pour un système de sécurité européen équilibré avaient été rejetées par les Occidentaux.

Selon Zakharova, les Occidentaux ont préféré transformer l'Ukraine en "projet antirusse" au lieu de travailler sur des solutions équitables pour la sécurité en Europe. La visite surprise de Jens Stoltenberg à Kiev, où il a rencontré le président ukrainien Vladimir Zelenski, montre que les débats sur l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN restent une préoccupation pour la Russie.