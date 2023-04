Le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva a donné un avis tranché sur la guerre en Ukraine. Lors d’une rencontre avec des journalistes, dans la capitale Brasilia hier jeudi 06 avril 2023, le chef de l’État brésilien a estimé qu’il faut que son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky renonce à la péninsule de la Crimée. Selon lui, le président russe, Vladimir Poutine, « ne peut pas s’emparer du territoire de l’Ukraine. Peut-être discutera-t-on de la Crimée. Mais ce qu’il a envahi en plus, il doit y repenser ». Il a par ailleurs déclaré que « Zelensky ne peut pas tout vouloir non plus », tout en ajoutant que : « Le monde a besoin de tranquillité (...) Nous devons trouver une solution ».

La proposition sera présentée au gouvernement chinois

Notons que le chef de l’État brésilien a toujours plaidé pour une résolution pacifique des désaccords entre Kiev et Moscou. À ce propos, il avait formulé une proposition de médiation par un groupe de plusieurs pays. Cette proposition sera présentée la semaine prochaine au président chinois, Xi Jinping, par son homologue brésilien. Pour rappel, ce n’est pas la première fois que Luiz Inácio Lula da Silva montre son opposition au conflit en Ukraine. Au cours du mois de janvier dernier, le numéro un brésilien avait refusé de livrer des munitions de chars à Kiev.

La décision avait été annoncée le vendredi 27 janvier 2023 par les autorités brésiliennes. Selon le média Folha de Sao Paolo, elle avait été prise, au cours d’une réunion du Parti des Travailleurs, avec le ministre brésilien de la Défense ainsi que plusieurs hauts responsables des forces armées du pays. La presse avait également indiqué que la décision a été prise à la veille du limogeage du commandant de l’armée Julio César de Arruda. La demande de munitions pour les chars antiaériens Gepard avait été évoquée par les autorités ukrainiennes, en 2022. En novembre, Oleksi Reznikov, ministre ukrainien de la Défense, avait déclaré : « Je vais envoyer un signal à votre gouvernement, car vous avez la possibilité de nous fournir des munitions pour Gepard ».