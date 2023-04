Une étude menée par des scientifiques de l'Université de l'Indiana a révélé une corrélation inquiétante entre la pleine lune et une hausse des suicides, en particulier chez les individus de plus de 55 ans et ceux souffrant de dépression ou de troubles liés à la consommation d'alcool. Les chercheurs ont également constaté que le nombre de suicides augmentait entre 15h et 16h et durant le mois de septembre.

Les variations de luminosité durant la pleine lune pourraient être responsables de cette augmentation des suicides, en impactant les personnes vulnérables et en modifiant l'expression des gènes de l'horloge circadienne. Cette recherche souligne la nécessité d'étudier davantage les relations complexes entre les événements spatiaux et leurs conséquences sur notre planète, notamment en ce qui concerne la santé humaine. Lire la suite ici