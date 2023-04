L’agence spatiale américaine, la NASA, a fait savoir qu’un satellite s’écrasera sur terre, ce mercredi 19 avril 2023. Il s’agit en effet du vaisseau spatial RHESSI (Reuven Ramaty High Energy Solar Spectroscopic Imager) de la NASA, qui devrait rentrer dans l'atmosphère terrestre en avril, près de 21 ans après son lancement. Le satellite a été désaffecté par la NASA, à cause des problèmes de communication. Le RHESSI a, en tout, effectué 16 années d’opérations. L’information a été donnée le 17 avril 2023 par le ministère américain de la Défense. Selon ses prévisions, le satellite qui pèse plus de 299 kilogrammes, devrait rentrer dans l’atmosphère ce mercredi vers 21 h 30 HAE.

Le risque d’impact est très faible

Cela avec une incertitude de plus ou moins 16 heures. La NASA s’attend par ailleurs à ce que les débris spatiaux brûlent dès leur entrée dans l’atmosphère. Cependant, l’agence spatiale a tenu à souligner qu’il n’y a pas d’inquiétudes pour la terre, puisque le risque pour qu’il y ait impact est très faible. Il est en effet estimé à près de 1 sur 2467. Notons que le satellite avait été lancé en 2002, à bord de la fusée Orbital Sciences Corporation Pegasus XL. Sa mission consiste à imager les électrons à haute énergie qui transportent une énorme quantité de l’énergie libérée au cours des éruptions solaires.

Pour ce faire, il utilise un spectromètre imageur qui enregistre les rayons gamma et X du soleil. Pour rappel, RHESSI a permis à la NASA d’avoir plus d’informations sur les éruptions solaires. Ainsi, au cours de sa mission dans l’espace, il a enregistré plus de 100 000 évènements de rayons X permettant aux scientifiques d’examiner les particules provenant des éruptions solaires. Aussi, a-t-il permis de documenter une vaste gamme de taille d’éruptions solaires, que ce soit des petites nano-éruptions aux super éruptions massives.