Marla McEntire, une Géorgienne de 34 ans, a récemment vécu une expérience pour le moins surprenante. Ne se doutant pas qu'elle était enceinte, elle a finalement donné naissance à un petit garçon, qu'elle a depuis nommé Atlas Cohen, alors qu'elle était aux toilettes. Marla, qui était sous contrôle des naissances, n'a manqué qu'une seule période durant cette période et avait même passé un test de grossesse négatif. Elle est allée sur TikTok pour partager son histoire, expliquant qu'elle n'avait jamais eu de signes annonciateurs de sa grossesse : pas de nausées matinales, pas de coups de pied ressentis, et aucune modification physique visible.

Marla raconte qu'elle a commencé à avoir des douleurs à la hanche et des problèmes d'estomac en janvier, sans jamais soupçonner la présence d'un bébé. Elle a consulté un chiropraticien et un médecin, mais aucun d'eux n'a détecté sa grossesse. Ce n'est que lorsque les douleurs se sont intensifiées et qu'elle a cru souffrir de constipation qu'elle a finalement accouché aux toilettes. C'est en voyant son bébé vivant et attaché à elle par le cordon ombilical qu'elle a réalisé ce qui se passait et a appelé son père à l'aide.

Le père de Marla, Kevin, a immédiatement contacté le 911 pour obtenir des conseils. Les secouristes lui ont demandé de couper le cordon ombilical, ce qu'il a fait en utilisant une pince à chips. Marla et son bébé ont ensuite été emmenés à l'hôpital pour des examens et, heureusement, tous deux se portent bien. La nouvelle maman a confié qu'il y avait encore des questions en suspens concernant la paternité du père. Elle a exprimé sa gratitude envers sa famille et ses amis qui se sont mobilisés pour l'aider à acheter le matériel et les fournitures nécessaires pour le bébé à si brève échéance.