En 2024, les Américains seront de nouveau appeler aux urnes pour élire le 47e président de la nation la plus puissante du monde. Ce lundi 10 avril, au cours d'un évènement à la Maison-Blanche qui célébrait le lundi de Pâques, Joe Biden s'est livré sur la présidentielle de 2024. L'actuel locataire de la Maison-Blanche aura bientôt 84 ans, et il prévoit de briguer un deuxième mandat. Une certaine opinion pense qu'avec son âge avancé, l'actuel locataire de la Maison-Blanche devrait renoncer à un deuxième mandat, car le statut de président des États-Unis est éreintant.

Ces derniers jours, c'est son prédécesseur, Donald Trump qui est au centre de l'actualité en ce qui concerne l'élection présidentielle d 2024. Le magnat de l'immobilier a laissé entendre qu'il va se présenter pour la course à la Maison-Blanche, ne manquant pas d'indiquer qu'il est le meilleur à pouvoir diriger les USA actuellement. Cependant, le milliardaire est empêtré dans l'affaire Stormy Daniels et ce scandale risque de le fragiliser. Ainsi donc, Joe Biden va-t-il bénéficier d'un boulevard pour le scrutin de 2024 ? En ce lundi de Pâques, il a accordé un entretien à la chaîne NBC où il s'exprime en ces termes : "J'ai l'intention d'organiser au moins trois ou quatre autres Pâques. Peut-être cinq. Peut-être six, et puis quoi encore ? Je ne sais pas" dira le locataire de la Maison-Blanche qui a fait un parallèle entre l'évènement à la présidence et la prochaine présidentielle.

Le journaliste lui a alors demandé s'il venait d'annoncer officiellement sa candidature pour 2024. Le 46e président des USA a notifié qu'il a l'intention de briguer un nouveau mandat avant d'ajouter que rien est encore officiel. Selon des sources concordantes, l'ex-vice-président de Barack Obama va officiellement annoncer sa candidature pour la prochaine présidentielle durant cet été.