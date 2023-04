La rivalité entre les États-Unis et la Chine dans le domaine des semi-conducteurs s'inscrit dans un contexte de tensions géopolitiques et économiques croissantes entre les deux superpuissances. Les États-Unis redoutent que la Chine ne cherche à dominer le secteur des semi-conducteurs, ce qui pourrait lui donner un avantage technologique et économique significatif. Dans ce scénario, les entreprises et les pays occidentaux pourraient se retrouver dépendants des technologies chinoises et ainsi voir leur souveraineté et leur sécurité nationale compromises.

Cette rivalité s'explique également par la volonté des États-Unis de protéger leur hégémonie technologique et de préserver leur accès aux dernières innovations en matière de semi-conducteurs. Les puces électroniques sont essentielles pour un large éventail d'industries, allant des télécommunications à l'aérospatiale, en passant par la défense et l'intelligence artificielle. Si la Chine parvient à dominer ce secteur, elle pourrait potentiellement restreindre l'accès des États-Unis et de leurs alliés aux technologies clés, ce qui représente un enjeu majeur pour la compétitivité et la sécurité des pays occidentaux.

C'est dans ce contexte que les États-Unis cherchent à adopter des mesures visant à freiner les ambitions chinoises en matière de semi-conducteurs. En augmentant la norme de contrôle des exportations de 16 nanomètres à 40 nanomètres, ils espèrent limiter la capacité de la Chine à développer et produire des puces avancées, ce qui les aiderait à préserver leur avantage technologique.

Toutefois, cette stratégie n'est pas sans risques et soulève plusieurs préoccupations, notamment en termes de répercussions sur les alliés et les entreprises concernées, ainsi que la possibilité de représailles de la part de la Chine. Malgré ces défis, il est crucial pour les États-Unis et leurs partenaires de prendre des mesures décisives pour contrer les ambitions chinoises, afin de protéger leur compétitivité et leur sécurité à long terme dans ce secteur clé.

La question cruciale de Taïwan

Hormis les ambitions propres à la Chine, il y a aussi la question essentielle de Taïwan. En effet, mis à part les capacités chinoises, il y a une possibilité de dominer rapidement ce secteur en reprenant le contrôle de Taïwan. L'une ou l'autre des solutions ne semble pas convenir aux USA. Taïwan est le siège de TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company), le principal fabricant mondial de puces électroniques, et produit une part importante des semi-conducteurs de pointe. Les enjeux liés à la production de semi-conducteurs sont indissociables de la situation géopolitique en Asie, notamment en ce qui concerne les relations entre la Chine et Taïwan. Sans prendre position sur la question de Taïwan, il est crucial de souligner que les décisions prises par les États-Unis et la Chine dans le secteur des semi-conducteurs pourraient avoir des implications sur la stabilité régionale, la sécurité et la prospérité économique des acteurs impliqués.