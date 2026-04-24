Guerre en Iran : 28 à 35 milliards $ dépensés par l'administration Trump, selon le New York Times

Les États-Unis ont engagé entre 28 et 35 milliards de dollars dans la guerre en Iran depuis la fin du mois de février 2026, rapporte le média américain The New York Times. Ce montant, avancé sur la base d’estimations citées par le quotidien, intervient alors que le conflit oppose les forces américaines et leurs alliés à l’Iran depuis plusieurs semaines.

D’après le média américain, l’armée américaine aurait mené plus de 13 000 frappes depuis le début des opérations. Des responsables militaires cités indiquent que ce chiffre ne reflète pas entièrement l’intensité des bombardements, les mêmes cibles pouvant être visées à plusieurs reprises par différents types d’armements.

Une consommation massive de munitions

Selon The New York Times, la campagne militaire aurait entraîné une utilisation importante de munitions de précision. Une estimation interne du Pentagone évoque l’emploi de milliers de missiles, notamment des Tomahawk et des systèmes d’interception Patriot.

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Le quotidien rapporte également que près de 1 100 missiles air-sol à longue portée de type JASSM-ER auraient été tirés, sur un stock total estimé à environ 1 500 unités. Ces munitions, capables d’atteindre des cibles à plus de 900 kilomètres, sont conçues pour pénétrer des défenses renforcées. Leur coût unitaire est évalué à environ 1,1 million de dollars. Toujours selon les informations rapportées, les deux premiers jours du conflit auraient déjà nécessité l’équivalent de 5,6 milliards de dollars de munitions.

Des estimations encore non confirmées officiellement

La Maison-Blanche n’a pas communiqué de chiffrage global du coût des opérations. Le montant de 28 à 35 milliards de dollars repose sur des évaluations réalisées par deux groupes indépendants, relayées par The New York Times. Ce niveau de dépenses correspondrait à un rythme proche d’un milliard de dollars par jour depuis le déclenchement des hostilités.

La riposte iranienne aux frappes initiales du 28 février a conduit les forces américaines à mobiliser des stocks initialement destinés à d’éventuels affrontements avec d’autres puissances majeures. Cette situation exerce une pression sur les capacités logistiques et les réserves de l’armée américaine, selon des responsables cités par le quotidien.

Une guerre déclenchée fin février

Le conflit a débuté le 28 février 2026 après des frappes menées par les États-Unis et Israël contre des cibles en Iran. Téhéran a réagi par des tirs de missiles et de drones visant notamment des installations militaires américaines dans la région. Depuis peu, les opérations ont été partiellement suspendues après l’instauration d’un cessez-le-feu, annoncé par l’administration de Donald Trump. Cette trêve reste fragile, aucun accord formel n’ayant été conclu entre les parties, tandis qu’aucun bilan officiel consolidé du coût total de la guerre n’a encore été dévoilé.