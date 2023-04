Les autorités françaises ont interpellé un homme accusé d’avoir abusé d’une femme âgée de 98 ans. Le mis en cause, âgé de 24 ans, du nom de Jean-François A., avait été arrêté par les forces de l’ordre le 18 avril 2023. Il se trouvait dans un appartement dans le XIXe arrondissement de Paris. L’information a été confirmée par le média Le Parisien, qui a souligné qu’il a été présenté au parquet. Il attend sa comparution devant le juge d’instruction de Pointe-à-Pitre, qui se chargera de l’enquête. C’était le 03 mars 2018, que l’agression sexuelle avait eu lieu, à Grand-Bourg, en Guadeloupe.

La victime a contacté les secours

Le présumé violeur se serait caché derrière un rideau, à la tombée de la nuit, pour agresser la nonagénaire dans sa chambre. C’était lorsque cette dernière se préparait pour dormir, qu’il a surgi et l’a contraint à avoir une relation sexuelle. Ce n’était qu’après que la victime a contacté les secours et a porté plainte. Cependant, quatre années se sont écoulées sans que les autorités ne parviennent pas à retrouver Jean-François, qui, selon la nonagénaire, avait caché son visage sous un foulard blanc. En 2021, l’ADN du mis en cause a été identifié et les autorités ont remarqué qu’il avait commis, par le passé, deux viols en 2018 et en 2020 à Paris.

Toujours d’après Le Parisien, une source a indiqué que : « le suspect porte un tatouage circulaire sur le visage, ce qui expliquerait sa volonté de le dissimuler sous un linge ». Notons qu’en dépit des preuves trouvées contre lui, Jean-François rejette les faits qui lui sont reprochés. Il reconnaît toutefois avoir été présent à Grand-Bourg, lorsque les faits avaient eu lieu. Pour rappel, ce n’est pas la première fois que le viol d’une nonagénaire fait la une de la presse. À la dernière mi-février, une femme âgée de 96 ans avait été violée par un homme qui était par la suite parti avec des objets de valeurs. Selon les médias français, l’agresseur était connu des services de police pour des actes de délinquance sexuelle sur mineur.