La salle jaune du ministère des affaires étrangères et de la coopération a abrité ce mardi 25 avril 2023 l'accueil du ministre des sports de la Russie. Au terme des échanges, il a été question de la signature d'un mémorandum entre les ministres russe et béninois des sports. Une visite également axée sur la volonté des deux pays de se hisser au plan sportif et culturel. Oleg Matytsin, le ministre des sports de la Russie était à Cotonou ce mardi 25 avril 2023.

Après l'accueil à lui réservé à l'aéroport international Bernardin Gantin, l'hôte de Oswald Homeky a été accueilli dans la salle jaune du ministère des affaires étrangères et de la coopération. L'objectif de cette visite du ministre russe est de créer un creuset entre les deux pays dans l'intention du développement du sport et de la culture. Les deux ministres après les échanges ont procédé à la signature d'un mémorandum d'entente.

Conscient de ce que le Bénin tirera des avantages de cette collaboration, le ministre béninois de la jeunesse et des sports s'explique : "cette signature que nous faisons aujourd'hui est un acte historique, fondateur qui pour nous est le début d'une marche que nous devons faire ensemble". Il faut aussi rappeler que le Bénin, depuis l'avènement de la Rupture multiplie les assauts pour l'émergence du sport. Quant à la culture, il n'est plus chose à démontrer.

Les autorités gouvernementales se sont fixés comme objectif, de faire du Bénin, une destination de premier choix à travers le développement de la culture. La descente de Oleg Matytsin est donc un profit car cela permettra au Bénin de bénéficier en expertise et cela n'épargnera pas les différentes disciplines sportives au Bénin car sur ce plan, la Russie a connu une avancée considérable. « je suis heureux que le mémorandum que nous allons signer comprenne les aspects de coopération axés sur la formation entre les différentes associations sportives", a indiqué M. Oswald Homeky.