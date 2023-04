La Russie veut mener une guerre dans la région scandinave. C’est du moins ce qu’on peut retenir d’une longue enquête menée par plusieurs médias norvégiens qui indique que Moscou utilise plusieurs navires fantômes dans ce cadre. Selon eux, ces bateaux, qui éteignent leurs émetteurs radio afin de ne pas partager leurs positions, sont utilisés dans le but de cartographier en secret l’énergie sous-marine, mais aussi communiquer dans les eaux nordiques. Cela, dans le but de se préparer à un conflit avec la Scandinavie.

Un projet de sabotage des membres de l’OTAN

À en croire plusieurs sources des services de renseignement des pays scandinaves, au cours des six derniers mois, les bateaux russes ont notamment navigué dans plusieurs détroits au large du Danemark et dans la mer du Nord. Les services secrets scandinaves pensent que les forces armées russes ont pour projet de saboter les membres de l’OTAN, en sectionnant les câbles électriques et de communication dans l’Atlantique et vers le reste de l’Europe. Ils ont également fait savoir que plusieurs communications interceptées, venant de la marine russe, ont révélé que les bateaux fantômes intervenaient depuis plusieurs mois dans la zone.

Suite à la révélation de ces informations, l’ambassadeur de la Russie en Norvège, Teymuraz Ramishvili, a déclaré que les navires dont parle l’enquête interviennent dans la région « en pleine conformité avec le droit international ». Pour rappel, ces informations interviennent plusieurs semaines après que la Russie a menacé de militariser sa frontière avec la Finlande, suite à l’adhésion de cette dernière à l’OTAN. Après cette intégration, vue du mauvais œil par Moscou, le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Alexander Grushko, avait déclaré : « Dans le cas où les forces et les moyens d'autres membres de l'OTAN seraient déployés en Finlande, nous prendrons des mesures supplémentaires pour assurer de manière fiable la sécurité militaire de la Russie ».